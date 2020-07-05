Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki kayboldu

<br>Rüşan Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ADANA´da, serinlemek için sulama kanalına giren Abdulbaki Akal (18), bir süre sonra gözden kayboldu. Abdulbaki için aramakurtarma çalışması başlatılırken, yakınları da gözyaşlarıyla takip etti.<br>Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte sulama kanalına giren Abdulbaki Akal, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Arkadaşlarının çağırmasıyla gelen gencin yakınları, Akal´ı sudan çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Gence ulaşılamayınca sulama kanalına gelen dalgıç polisler, aramakurtarma çalışması başlattı. Abdulbaki Akal'ı aramalar sürdürülürken, yakınları ise çalışmaları gözyaşlarıyla takip etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-07-05 11:40:45<br>

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