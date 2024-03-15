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        Adana'da 2 kişinin banka hesabından zorla 200 bin lira kredi çeken 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alıkoydukları 2 kişinin banka hesabından tehditle 200 bin lira kredi çeken 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:27 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:27
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        Adana'da 2 kişinin banka hesabından zorla 200 bin lira kredi çeken 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alıkoydukları 2 kişinin banka hesabından tehditle 200 bin lira kredi çeken 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Recep Can Ç. (27) ve Doğan P. (29), polise başvurarak gittikleri Yenibey Mahallesi'ndeki kıraathanede 3 kişinin kendilerini zorla alıkoyup tabancayla tehdit ederek banka hesaplarından toplam 200 bin lira kredi kullandığını öne sürdü.

        Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.

        Ekipler, kimliklerini belirlediği 3 zanlıyı ikametlerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Arama yapılan adreslerden birinde ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Zanlılar Volkan T. (38), Metincan Ç. (24) ve Yusuf Y. (26) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Yapılan incelemelerde şüphelilerden Yusuf Y'nin hesabına aktarıldığı tespit edilen 200 bin liraya da bloke konuldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan Volkan T. ve Metincan Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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