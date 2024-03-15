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        Otomobilinde uyuşturucu ve çelik yelek çıktı, tutuklandı

        ADANA'da otomobilinde uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ve çelik yelek ele geçirilen Hakan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:00
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        Otomobilinde uyuşturucu ve çelik yelek çıktı, tutuklandı
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        ADANA’da otomobilinde uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ve çelik yelek ele geçirilen Hakan B. (37), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde seyir halindeki bir otomobilde, uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Otomobili takibe alan ekipler, ara sokakta durdurdu. Sürücü Hakan B.’nin indirildiği otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, bagajda, poşetlerde 102,49 gram bonzai, 0,75 bonzai hammaddesi, 0,73 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ile 10 dolu fişek ve çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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