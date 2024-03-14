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        Adana'da babasını darbeden sanığa 7 yıl 10 ay 15 gün hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı babasını darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:04 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:04
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        Adana'da babasını darbeden sanığa 7 yıl 10 ay 15 gün hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı babasını darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ikamette aralarında maddi konular sebebiyle anlaşmazlık bulunan S.A. ve babası H.A. arasında tartışma çıktığını, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın sopayla babasını darbederek olay yerinden kaçtığını belirtti.

        Savcı ayrıca H.A'nın olay sonrası hayati tehlike geçirdiğini, uzun süre yoğun bakımda kaldığını ve sanığın eylemini öldürmeye elverişli bir alet ile gerçekleştirdiğini bildirerek, S.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin "kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığına, kavgayı ilk kimin çıkardığının tespit edilemediğine ve eylemin haksız bir fiilin tahriki altında işlendiğine kanaat getirerek, S.A'yı "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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