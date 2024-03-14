Adana'da babasını darbeden sanığa 7 yıl 10 ay 15 gün hapis

Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin "kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığına, kavgayı ilk kimin çıkardığının tespit edilemediğine ve eylemin haksız bir fiilin tahriki altında işlendiğine kanaat getirerek, S.A'yı "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Savcı ayrıca H.A'nın olay sonrası hayati tehlike geçirdiğini, uzun süre yoğun bakımda kaldığını ve sanığın eylemini öldürmeye elverişli bir alet ile gerçekleştirdiğini bildirerek, S.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

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