Midibüsü benzin döküp, yaktı; o anlar kamerada

Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ne saat 04.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi, plastik şişedeki benzini park halindeki 01 ATD 284 plakalı midibüsü dökerek ateşe verdi. Alevler tüm aracı sararken, şüpheli olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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