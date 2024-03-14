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        Adana'da park halindeki midibüs yandı

        Adana'da park halinde yanan midibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 08:03 Güncelleme: 14.03.2024 - 08:12
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        Adana'da park halindeki midibüs yandı
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        Adana'da park halinde yanan midibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde park halindeki bir aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 01 ATD 284 plakalı midibüsten yükselen alevlere müdahale etti.

        Tarım işçilerini taşımada kullanıldığı belirtilen midibüsteki yangın ekiplerce söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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