Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Aksu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aydemir ile bağımlılıkla mücadele kapsamında mahalle ziyaretinde bulundu.

Mahalledeki iş yerlerini ziyaret eden Aksu, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Aksu, yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele kapsamında her hafta bir mahallede vatandaş buluşmaları etkinliği yapacağını söyledi.

Bağımlılıkla mücadele konusunda eğitimler verdiklerini aktaran Aksu, "Bu eğitimleri zaman zaman farklı kamu kurumlarımız ve Yeşilay gibi güvenilir kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapıyoruz. Okullarımızda ve Aile Destek Merkezi'mizle de eğitimler veriyoruz." dedi.