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        Devlet Çoksesli Korosu, Adana'da depremzede çocuklarla buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Adana'da depremzede çocuklara eğitim konseri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:15
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        Devlet Çoksesli Korosu, Adana'da depremzede çocuklarla buluştu
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Adana'da depremzede çocuklara eğitim konseri verdi.

        Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki koro, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda depremzede çocuklar için eğitim konserinde sahne aldı.

        Şef Erdem, programda, çocuklara koro müziğini oluşturan kavramlar, sesler, ritimler, çok sesli koro işleyişi hakkında bilgi verdi.

        Bazı çocukların şeflik yapma imkanı bulduğu etkinlikte koro, çeşitli eserleri seslendirdi.

        Koro Müdürü Savaş Sakarya, AA muhabirine, 15 Mart'ta Çukurova Senfoni Orkestrası ile verecekleri "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri" için geldikleri Adana'da depremzede çocuklarla buluştuklarını söyledi.

        Çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Sakarya, "Eğitim amaçlı konserimizde çocuklarımızı mutlu edecek, beraber katılarak söyleyebilecekleri şarkılardan oluşan bir repertuvar oluşturduk. Çocuklarımız hem dinleyecekler hem söyleyecekler. Koromuzla beraber bu mutluluğu büyüterek burada yaşatacağız." diye konuştu.

        Koro şefi Erdem de her zaman çocuklara ulaşmak istediklerini belirterek, "Koro müziğini, çok sesli müziği çocuklara tanıtmak, onlarla birlikte bu konseri paylaşıp devasa bir koro yaratmak istiyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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