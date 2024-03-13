Otomobilin kayaya çarptığı kazada sürücü kurtarılamadı

ADANA'nın Kozan ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarpıp takla atan otomobilde yaralanan 2 kişiden sürücü Arif İspir (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kozan-Kadirli kara yolu Bulduklu mevkisinde meydana geldi. Arif İspir’in kontrolünü yitirdiği 34 BDV 594 plakalı otomobil, yol kenarındaki kayaya çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Arif İspir ve yanındaki Dilanur E. (20), itfaiye görevlilerince çıkartılıp, sağlık ekibine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören yaralılardan Arif İspir, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen İspir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Tedavisi süren Dilanur E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.