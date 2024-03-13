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        Obezite hastaları, ameliyatsız yöntemle kilolarından kurtuluyor

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlanan "transkateter bariatrik emboloterapi " yöntemiyle, obezite hastaları fazla kilolarından kurtuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:39 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:47
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        Obezite hastaları, ameliyatsız yöntemle kilolarından kurtuluyor
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        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlanan "transkateter bariatrik emboloterapi " yöntemiyle, obezite hastaları fazla kilolarından kurtuluyor.

        Ghrelin adı verilen iştah hormonunun azaltıldığı yöntem sayesinde hastalar, bir günde taburcu edilerek normal yaşamlarına dönebiliyor.

        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şerafettin Demir, AA muhabirine, çağın en büyük sağlık problemlerinden olan obezite hastalığının, her 3 kişiden 1'inde görülme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

        Obezite tedavisinde dünyada çok az merkezde yapılan "transkateter bariatrik emboloterapi" yönetimini hastanelerinde de uygulamaya başladıklarını anlatan Demir, şöyle devam etti:

        "Obezite tedavisinde alternatif bir işlemi uyguladık. Hastanın bacağından anjiyografik bir işlemle girip, mideden salınan hormonları besleyen damarı bloke ederek obeziteye yol açan o hormonların salınımını azalttık. Bu oldukça etkili, komplikasyon ihtimali çok düşük bir yöntem. Engeli olan, sağlık problemi yüzünden cerrahi işleme giremeyen ya da korkan, ilaç tedavisinin fayda etmediği hastalarda alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir."

        Demir, uygulanan yöntemin ardından tedavinin diyetle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

        Tedavide hastaların diyetisyen takiplerini de planladıklarını aktaran Demir, "Hasta ilk haftadan itibaren 6 aya kadar hızlı bir kilo kaybı sağlayabiliyor. 1,5 yıl takip edildiğinde bu hastalar vücut kitle endeksinin yüzde 20'sini kaybedebiliyorlar ve normal kilolarına yakın bir seviyeye gelebiliyorlar." diye konuştu.

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