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        Otomobil, kayaya çarpıp takla attı: 2 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki kayaya çarpıp takla attığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 03:53 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:05
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        Otomobil, kayaya çarpıp takla attı: 2 yaralı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki kayaya çarpıp takla attığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Kozan-Kadirli Karayolu Bulduklu mevkisinde meydana geldi. Arif İ. (30) yönetimindeki 34 BDV 594 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kayaya çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Dilanur E. (20), itfaiye görevlilerince çıkartılıp, sağlık ekibine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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