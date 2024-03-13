Adana'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı

T.E'nin ifadesinde, uyuşturucu alması için verdiği parayı az bulması üzerine tartıştığı oğlunun, kendisine satırla saldırması üzerine tüfeğiyle ateş ettikten sonra olayı polise bildirdiğini söylediği öğrenildi.

Ziyapaşa Mahallesi'ndeki evlerinde 11 Mart’ta uyuşturucu almak için para istediğini öne sürdüğü oğlu Hazım E'yi (38) tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğiyle ateş ederek öldüren baba T.E'nin (66) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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