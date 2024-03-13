Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, esnafı ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, merkez Çukurova, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde esnafla görüştü.

Kocaispir, ilçelerdeki programı kapsamında Yeşilevler, Topel, İtimat, Özen, Barkal, Akkapı, Özbirlik, Önderler ve Meydan dolmuş kooperatiflerine ziyarette bulundu.

Dolmuşçuların taleplerini dinleyen Kocaispir, ulaşım ve toplu taşıma projelerini anlattı.

Kocaispir, sonrasında Turgut Özal Bulvarı'ndaki iş yerlerini gezdi, esnaf ile vatandaşlarla görüştü.

Ziyareti sırasında kendisini desteklediğini söyleyen bir kadına teşekkür eden Kocaispir, "İnşallah desteklerinizle, her şeyin en iyisini hak eden Adana'mız kazanacak." dedi.

Kocaispir, ardından AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler ile 100. Yıl Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.