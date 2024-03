Adana Valisi Köşger: Organize suç örgütlerine asla hayat hakkı tanımayacağız

ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger kentte 2023’te düzenlenen 9 operasyonda 2’si yerel, 7 organize suç örgütünün çökertildiğini söyledi. Suç örgütleri ile ilgili bilgi veren Vali Köşger, “Burası bir hukuk devleti ve bunu herkes öğrenecek. Kimse elini kolunu sallayarak suç işleyemez ve burada dolaşamaz. Bunlara asla hayat hakkı tanımayacağız. Adana’da bu iş, burada bitecek. Kentimizde böyle şeylerin yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Adana’da Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı. Valilik binasında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ile basın mensupları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Köşger, “Emniyetimiz 8 bin 700, jandarmamız 2 bin 554, Sahil Güvenlik Komutanlığı da 70 personeliyle kentsel, kırsal ve denizsel alanda güvenliği, huzuru ve esenliği sağlamaya çalışıyoruz. Adana’mıza dışarıdan bakıldığında maalesef bizim de olumlu karşılamadığımız bir imajı var. Faaliyetlerimizi kesintisiz ve etkili bir şekilde tüm unsurlarımızla birlikte gece-gündüz devam ettireceğiz. İnşallah yıl sonunda Adana daha yaşanılası, daha huzurlu, güvenliği sağlanmış bir hale gelir. Bu konuda kararlılığımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Suç ve suçlularla mücadele konusunda kararlılığı sürdürdüklerini ifade ederek, organize suç örgütlerine de gözdağı veren Vali Köşger, 2023 yılında düzenlenen 9 operasyonda 467 kişinin yakalandığını, bunlardan 177’sinin tutuklandığını söyledi. Operasyonlar kapsamında 2’si yerel olmak üzere 7 organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Köşger, “Bu tür yapılanmalara karşı, güvenlik güçlerimiz en organize ve en şiddetli şekilde gitmeye devam edecek. Bu konudaki olumsuz durumu en kısa sürede ve seri şekilde ortadan kaldıracağız. Burası bir hukuk devleti ve bunu herkes öğrenecek. Kimse elini kolunu sallayarak suç işleyemez ve burada dolaşamaz” diye konuştu.

‘İHBAR EDİLSİN’

Adanalılardan da destek beklediklerini kaydeden Vali Köşger, “Vatandaşlarımız askerine, polisi ve jandarmasına güvensin. Bu tür işlere tevessül eden her kim varsa; bunları ihbar etsin. Endişe etmesin, çekinip, korkmasınlar. Biz, her bir vatandaşımızın arkasındayız. Devletin birinci vazifesi; vatandaşının güvenliğini sağlamak. Dolayısıyla her kim, burayı dağ zannediyorsa; onun da hakkında hukuk çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa, sonuna kadar yapılacak. Bunlara asla hayat hakkı tanımayacağız. Adana’da bu iş, burada bitecek. Kentimizde böyle şeylerin yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

2024'TE 2 AYDA 4 OPERASYON

Öte yandan Vali Köşger, 2023’te organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 9 operasyonda 467 kişinin yakalandığınI 10 uzun namlulu silah, 455 tabanca, 175 av tüfeği, 279 kurusıkı tabanca, 15 bin 486 dolu fişek ele geçirildiğini belirtti. Vali Köşger, 2024’ün ilk 2 ayında ise 4 operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 17’sinin tutuklandığını, 2 mafya tipi yapılanmanın çökertildiğini kaydetti. (DHA