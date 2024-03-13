Adana'da 104 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Ekipler, yaptıkları çalışmayla firari hükümlünün Karaisalı ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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