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        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanığa hapis cezası verildi

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan 1'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, diğer 3 sanık ise "örgüte yardım etme" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:17 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:17
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        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 sanığa hapis cezası verildi
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        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan 1'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, diğer 3 sanık ise "örgüte yardım etme" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ö.K, A.Ç, C.Y. ve M.K. ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının ve haklarında teşhise dayalı tanık beyanlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

        Haklarındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını ve FETÖ'ye finans temin etmediklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Ö.K'yi 6 yıl 3 ay, sanıklar A.Ç, C.Y. ve M.K'yi ise "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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