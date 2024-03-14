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        Görüntü kirliliği ve ölümlü trafik kazası nedeniyle Adana'da seçim afişleri kaldırılıyor

        ADANA'da, yerel seçimler öncesi adayların bulvar, kavşak ve aydınlatma direklerine astırdığı afişler, görüntü kirliliği oluştururken, trafiği de olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 10:04 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:10
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        Görüntü kirliliği ve ölümlü trafik kazası nedeniyle Adana'da seçim afişleri kaldırılıyor
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        ADANA'da, yerel seçimler öncesi adayların bulvar, kavşak ve aydınlatma direklerine astırdığı afişler, görüntü kirliliği oluştururken, trafiği de olumsuz etkiledi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçe seçim kurullarının afişlerin toplatılması kararı aldığını belirterek, "Adana’da bu iş kontrolden çıkmış durumda. Hem zabıta hem de emniyet güçlerimizle birlikte bu kararı uyguluyoruz" dedi.

        Kentte, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler kapsamında belediye ve muhtar adayları, birçok kavşak, bulvar ve aydınlatma direğine afiş astırdı. Kentin dört bir yanını kaplayan afişlerin çoğunun yasal olarak belirlenen noktalar dışına asıldığı görüldü. Bu durum kentte görüntü kirliliği oluştururken, trafiği de olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki trafik kazasında, bir yaya hayatını kaybetti. Kazanın, düzensiz asılan afişler nedeniyle yaşandığı öne sürüldü. Öte yandan bazı afişlerin, rüzgarlı günlerde asılı bulunduğu aydınlatma direklerini devirdiği de görüldü. İlçe seçim kurulları da yasak olan noktalara asılan afişlerin toplatılması kararı aldı. Polis ve zabıta ekipleri, bu afişleri tespit edip toplamaya başladı.

        Adana Valiliği'nde düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda konuya değinen Vali Yavuz Selim Köşger, "Adana’nın dışında başka bir şehirde bu kadar yaygın afişleme olmamıştır herhalde. Adana'da bu iş kontrolden çıkmış durumda. Yasal olarak seçime 30 gün kala serbest propaganda döneminde nereye, ne kadar afiş asılacağı belirlenmiş. Bunun dışında afiş asılması doğru değil. Geçtiğimiz günlerde ölümlü bir trafik kazası da meydana gelmişti. Muhakkak bir vatandaşımızın vefat etmesi de bu konuda etkili olmuştur. Tüm ilçe seçim kurulları, afişlerin toplatılması kararı aldı. Hem zabıta hem de emniyet güçlerimizle birlikte bu kararı uyguluyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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