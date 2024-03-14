GÜNCELLEME - Adana'da park halinde kundaklanan midibüs yandı

Kayıtlarda araçta bir süre bekleyen şüphelinin daha sonra dışarı çıkarak midibüse yanıcı madde atması yer alıyor.

Çevrede yapılan araştırmada, midibüsün kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklandığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde park halindeki bir aracın yandığı ihbarı üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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