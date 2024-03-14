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        GÜNCELLEME - Adana'da park halinde kundaklanan midibüs yandı

        Adana'da park halinde kundaklanan midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 08:03 Güncelleme: 14.03.2024 - 08:03
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        GÜNCELLEME - Adana'da park halinde kundaklanan midibüs yandı
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        Adana'da park halinde kundaklanan midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde park halindeki bir aracın yandığı ihbarı üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 01 ATD 284 plakalı midibüsten yükselen alevlere müdahale etti.

        Tarım işçilerini taşımada kullanıldığı belirtilen midibüsteki yangın ekiplerce söndürüldü.

        Çevrede yapılan araştırmada, midibüsün kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kundaklandığı tespit edildi.

        Şüphelinin midibüsü kundaklama anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, midibüsün yanına gelen bir kişinin kapısını açtığı aracın içerisine girdiği görülüyor.

        Kayıtlarda araçta bir süre bekleyen şüphelinin daha sonra dışarı çıkarak midibüse yanıcı madde atması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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