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        Adana'da otobüste şoför ve muavinin yolcuya sopayla saldırması kamerada

        Adana'da otobüs şoförü ve muavinin, tartıştıkları yolcuya sopayla saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:27 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:27
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        Adana'da otobüste şoför ve muavinin yolcuya sopayla saldırması kamerada
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        Adana'da otobüs şoförü ve muavinin, tartıştıkları yolcuya sopayla saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Yüreğir ilçesinde, özel şehir içi halk otobüsünde fazla yolcu alınmasına yolculardan biri tepki gösterdi. Bunun üzerine muavin ile yolcu arasında başlayan tartışmaya şoför de dahil oldu.

        Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada şoför, kendilerine tepki gösteren yolcuya sopayla saldırdı. Daha sonra muavin de şoförün elindeki sopayı alıp yolcuyu darbetti.

        Diğer yolcuların araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

        Tedavisinin ardından taburcu edilen yolcu ile şoför, birbirlerinden şikayetçi oldu.

        Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, aracın ön kısmında bulunan yolculardan arka bölüme ilerlemesini isteyen muavine bir yolcu tepki gösteriyor. Bunun üzerine muavin ile yolcu arasında çıkan tartışma şoförün de katıldığı kavgaya dönüşüyor. Kavga sırasında önce şoför, koltuğunun yanında bulundurduğu sopayla yolcuya saldırıyor. Daha sonra muavin de şoförün elinden aldığı sopayla yolcuyu darbediyor. Kavganın arasında kalan bir kadın yolcu ise otobüsten hızla iniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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