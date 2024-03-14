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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, esnafı ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, merkez Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde esnafla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:57
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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, esnafı ziyaret etti
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        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, merkez Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde esnafla görüştü.

        Kocaispir, ilçelerdeki programı kapsamında esnafla bir araya geldi, vatandaşlarla buluştu.

        Talepleri dinleyen Kocaispir, hayatta geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaispir, "Önümüzdeki 5 yılın sonunda çok büyük bir koordinasyonla, Adana ve tüm ilçelerimiz altın çağını yaşayacak." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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