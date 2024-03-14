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        Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:25 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:37
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        Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, taktik ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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