Adana Demirspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre, Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, taktik ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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