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        Cumhur İttifakı'nın Adana'daki belediye başkan adayları, kadınların sorularını yanıtladı

        Cumhur İttifakı'nın Adana'daki belediye başkan adayları, etkinlikte bir araya geldiklerin kadınların sorularını cevapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:18 Güncelleme: 14.03.2024 - 19:24
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        Cumhur İttifakı'nın Adana'daki belediye başkan adayları, kadınların sorularını yanıtladı
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        Cumhur İttifakı'nın Adana'daki belediye başkan adayları, etkinlikte bir araya geldiklerin kadınların sorularını cevapladı.

        Adana Müzesi'nin konferans salonunda "Adana'nın Kadınları Soruyor, Başkanlar Cevaplıyor" etkinliği düzenlendi.

        Programın açılışında konuşan AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, kadınların öneri ve görüşlerinin daha iyi bir Adana için önemli olduğunu söyledi.

        AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarının kenti geleceğe iyi şekilde hazırlayacağına inandığını belirterek, "Cumhur İttifakı adayları için bizler de sahada çalışacağız. İnşallah kadınların, gençlerin ve Adana'nın gücüyle adaylarımızın yolu açık olacaktır." dedi.

        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar, Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu, Sarıçam Belediye Başkan adayı Bilal Uludağ ve Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler, katılımcılardan gelen soruları dinledi.

        Adaylar, istihdam, kadın ve engellilerin hayatlarının kolaylaştırılması, sahipsiz hayvanların barınması ve depreme hazırlık gibi farklı konulardaki soruları yanıtladı.

        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, Adana'nın depreme hazır olması gerektiğini, kentteki planların istişareyle yapılmasının önemine vurgu yaptı.

        Tarım alanlarının imara açılmasına karşı olduklarını dile getiren Kocaispir, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin istikameti, zemin, yapı yüksekliği, rüzgar ve güneş koridoru gibi konularda çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Şehrimizin yeni mimari tasarımıyla ilgili Türkiye ve dünya çapında hocaları çağırarak hep birlikte bir çalıştay yapmamız gerekir. Bu çalıştay sözde kalmamalı, ortaya bir eylem planı çıkmalı. Bizim için depreme dayanıklı binalar artık lüks değil zorunluluktur. Bununla birlikte yaşanabilir, engelli dostu, insani, hayvan dostu, çevreye duyarlı yeşil kentler bizim temel projeksiyonumuz olacak. İnşallah yeni dönemde sizler de Cumhur İttifakı'na yetki verirseniz istişareyle hareket etmek, bu şehre hizmet etmek için yola çıkıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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