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        Adana'da yaralı flamingo görüntülendi

        Adana'nın Karataş ilçesindeki lagünde görüntülenen yaralı flamingo ekiplere bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:18 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:18
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        Adana'da yaralı flamingo görüntülendi
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        Adana'nın Karataş ilçesindeki lagünde görüntülenen yaralı flamingo ekiplere bildirildi.

        Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki lagünde, yaralı flamingo görüntülendi.

        Sol bacağından yaralı olduğu gözlemlenen flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirildi.

        Ekipler, yaralı flamingoyu yakalayıp tedavi edebilmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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