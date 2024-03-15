Adana'da otomobilinde uyuşturucu, tüfek ve çelik yelek ele geçirilen kişi tutuklandı

Köpeğin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 103 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, çelik yelek ve hassas terazi bulundu.

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