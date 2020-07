Avcı: "Bilge liderimizle, milli siyasetimizle gurur duyuyoruz" MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, İl Başkanları Toplantısından döndükten sonra Adana’da teşkilat içinde bir dizi toplantı yaptı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatlarını paylaştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, “Bilge Liderimizle, Genel Merkezimizle, kadrolarımızla, ‘önce ülkem ve milletim’ diyen milli siyasetimizle gurur duyuyoruz” dedi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Ankara’da düzenlediği “İl Başkanları Toplantısından döndükten sonra Adana’da teşkilat içinde bir dizi toplantı yaptı. İl divan kurulu, il yönetim kurulu, belediye başkanları, Adana Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle ayrı günlerde toplanan Avcı, son olarak Pozantı’da ilçe başkanlarıyla bir araya geldi, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatlarını paylaştı.

Başkan Bünyamin Avcı, toplantılarda 14 Mart 2021’de yapılacak olan MHP Büyük Kurultayına dair başlatılan süreçle ilgili istişarede bulundu ve bilgiler verdi. Söz konusu süreçte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Avcı, “İnşallah, kongrelerimizi büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştireceğiz. Varsa kırgınlıklarımızı, dargınlıklarımızı geride bırakarak her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Bünyamin Avcı şöyle devam etti:

“Türkiye Akdeniz’de; Suriye’de, Irak’ta, Libya’da ve her zeminde milli menfaatlerimizin savunulmasında, terörle, Çin virüsü salgınına karşı mücadelede ve ekonomi sahasında attığı etkin adımlarla önemli kazanımlar sağlıyor. Türk Milleti’ne kurulan her tuzağı bozan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin Liderliğinde, AK Parti’yle beraber Cumhur İttifakı’nı tesis eden ve ‘Hedef 2023Lider Ülke Türkiye’ için çalışan Milliyetçi Hareket’in bu sürece destek vermesi ise, hainleri ve hasımları çılgına çeviriyor.”

“Hainleri ve hasımları çılgına çeviren bir başka neden de, Devlet Bahçeli’nin liderliği” ifadesini kullanan Bünyamin Avcı, “Bilge Liderimizle, Genel Merkezimizle, kadrolarımızla, ‘önce ülkem ve milletim’ diyen milli siyasetimizle gurur duyuyoruz. Yüce Allah, bilge liderimizi başımızdan eksik etmesin, ÜlkücüMilliyetçi Hareket’in eksikliğini vermesin. ‘İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak’ parolasıyla, Milli Mücadele’ye ilham kaynağı olan Adana’mıza yakışır çelikleşmiş bir iradeyle Türk Milleti’nin düşmanlarını, birliğimize kasteden hainleri Büyük Kurultay yolunda çılgına çevirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

