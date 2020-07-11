Restoranına gece ateş açan kişiyi, sabah da molotof atınca bacağından vurdu



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da gece saatlerinde pompalı av tüfekle ateş açtığı restorana sabah da molotofkokteyli atan Mehmet T., iş yeri sahibi tarafından av tüfeğiyle bacağından vuruldu.

Kurttepe Mahallesi 83058 Sokak'taki bir restorana daha önce müşteri olarak gelen ve burada iş yeri sahibiyle tartıştığı iddia edilen Mehmet T., dün gece mekana pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalar restoranın camlarına isabet etti. Mehmet T., sabah yeniden restorana geldi. Yanında getirdiği molotofkokteylini iş yerinin kırık olan camından içeriye atan Mehmet T., içeride bulunan mekan sahibi Mehmet D. tarafından otomatik av tüfeğiyle bacağından vuruldu. Masanın üzerine düşen molotofkokteyli küçük çaplı hasara neden olurken, kanlar içinde yere yığılan Mehmet T. ise çağırılan ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polise teslim olan Mehmet D., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Gökhan KESKİNCİ

2020-07-11 10:20:32



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