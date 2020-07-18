Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki sezona hazırlanacağız"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, 30 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası, "Önümüzdeki sezona sağlıklı şekilde hazırlanacağız" dedi.

İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 30 mağlup oldu.

Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Ligin son maçını oynadık. Daha az oynayan oyuncularımıza şans verdik. Adana Demirspor da ilk 6’ya girdi. PlayOff’ta başarılar diliyorum. İnşallah hayırlısı olur. Önümüzdeki sezona sağlıklı şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.