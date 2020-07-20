Uyuya kalan genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuya kalan genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

İHA

Adana'da, komşuların haber alamadığı 15 yaşındaki genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Evin kapısının içeriden kilitli olduğu için itfaiye ekipleri balkondan eve girerek gencin uyuya kaldığını belirledi.

Uyuya kalan genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Adana’da, komşuların haber alamadığı 15 yaşındaki genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Evin kapısının içeriden kilitli olduğu için itfaiye ekipleri balkondan eve girerek gencin uyuya kaldığını belirledi.
Alınan bilgiye göre, Yüreği ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde oturan 15 yaşındaki İ.Ç’den haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin zilini ve kapısını çalıp İ.Ç’ye ulaşmaya çalıştı. Polis İ.Ç.’ye ulaşamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, evin balkonundan içeri girdi.
İçeri giren itfaiye İ.Ç’nin uyuya kaldığını belirledi. Kısa süreli panik yaşayan İ.Ç’nin komşuları gözyaşı döktü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı Yakalan sürücü,” Korkudan kaçtık” dedi
YEREL HABERLER Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu ...
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır ...
Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı
Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı
Sıcaklar bunalttı vatandaşlar parkalara akın etti
YEREL HABERLER Sıcaklar bunalttı vatandaşlar parkalara akın etti
Feke’de orman yangını
YEREL HABERLER Feke’de orman yangını
Altınini Yeraltı Şehri turizme kazandırılacak Adana'nın İmamoğlu ilçesinde unutulan tarihi zenginliğin tescili, araştırılması ve turizme kazandırılması için harekete geçildi Zorlu yolculuğun ardından yeraltı şehrine inen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tarihi bir zenginliğin turizme kazandırılması için ne gerekiyorsa yapılacağını açıkladı Karalar: "Devletimizle iş birliği içinde tarihe ışık tutup, bölgeyi turizme kazandıracağız"
YEREL HABERLER Altınini Yeraltı Şehri turizme ...
Akrabasının attığı yumrukla başını asfalt zemine çarptı, hastanede öldü
YEREL HABERLER Akrabasının attığı yumrukla başını asfalt zemine ...
Yumruk attığı kişi başını zemine çarparak öldü
YEREL HABERLER Yumruk attığı kişi başını zemine çarparak öldü
Kırlangıçkuyruk kelebek hayran bıraktı Adana’nın Feke ilçesinde, Türkiye'de nadir görülen kırlangıçkuyruk kelebek görüntülendi
YEREL HABERLER Kırlangıçkuyruk kelebek hayran bıraktı Adana’nın Feke ...
6 yaşındaki kızı, görümcesinin oğlunun istismarına uğrayan annenin hukuk mücadelesi
YEREL HABERLER 6 yaşındaki kızı, görümcesinin oğlunun istismarına ...
Seyhan’dan yoksul ve kimsesizlere sıcak yemek
YEREL HABERLER Seyhan’dan yoksul ve kimsesizlere sıcak yemek
Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı Diyarbakır'ın Hani ilçesinde intikal görevindeyken rahatsızlanarak şehit olan Uzman Jandarma Beşinci Kademeli Çavuş Alper Yaman, gözyaşları arasında Ceyhan ilçesinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı Diyarbakır'ın ...
Hayvan severler Çukurova’yı örnek gösterdi
YEREL HABERLER Hayvan severler Çukurova’yı örnek gösterdi
Başkan Avcı, kongre çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Başkan Avcı, kongre çalışmalarına hız verdi
Adana'da 2 bin 6 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 2 bin 6 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele ...
7 yaşındaki çocuğu dalgıç polis izinli gününde kurtardı
YEREL HABERLER 7 yaşındaki çocuğu dalgıç polis izinli gününde ...
Adana’da uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’da uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı
"Tefeci şebekeyi, tefeci 400 bin dolandırdı" iddiası Adana'da yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve şebekenin para toplama işini yapan bir kişinin topladığı 400 bin lira ile kaçtığı ve şebeke tarafından arandığı öğrenildi
YEREL HABERLER "Tefeci şebekeyi, tefeci 400 bin dolandırdı" ...
Adana´da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
Cüneyt Dumlupınar: Play Off'tan Süper Lig'e çıkacağız
YEREL HABERLER Cüneyt Dumlupınar: Play Off'tan Süper Lig'e çıkacağız
Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki sezona hazırlanacağız"
YEREL HABERLER Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki sezona hazırlanacağız"
Cüneyt Dumlupınar: "Süper Lig’e Play Off’tan çıkacağız"
YEREL HABERLER Cüneyt Dumlupınar: "Süper Lig’e Play Off’tan ...
TFF 1.Lig: Adana Demirspor: 3 - İstanbulspor:0
YEREL HABERLER TFF 1.Lig: Adana Demirspor: 3 - İstanbulspor:0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X