Adana'da Kurban Bayramı manzaraları

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Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA'da, tedbirlere uymayarak, dükkanlarının önündeki kaldırımda kurban kesenler, çirkin görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşların ise evlerinin damında kurban kesmesi dikkat çekti.

Koronavirüs salgını sürecinde, kentin çeşitli bölgelerinde tedbirler alınarak kurban kesim noktaları oluşturulurken, Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi'nde, onlarca koyunu dükkanının önündeki kaldırımda kesenler çirkin görüntüler oluşturdu. Evinin damında kurban kesip derisini yüzen bir vatandaş dikkat çekerken, kurbanını kaldırımda kestiren vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı, bazılarının ise maske takmadığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez

2020-07-31 09:27:45



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