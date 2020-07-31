Adana'da acemi kasaplar hastanelere koştu

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da bayramın ilk gününde kurbanlıklarını keserken, kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.
Kurban Bayramı'nın ilk günü, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmek için evlerine getiren bazı vatandaşlar, kendilerini yaraladı. Çoğu elinden yaralı vatandaşlar, hastanelere akın etti. Bazıları ise ellerindeki yaraları gizlemeye çalıştı. El ve parmaklarından yaralanan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kesilen parmağına dikiş attırdıktan sonra hastaneden çıkan bir vatandaş, "Usta kasap da olsak, yine de kesilebiliyor. Kesilmez diye bir şey yok. İyiyim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-07-31 10:34:13
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