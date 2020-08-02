Manzarayı seyrederken suya düşüp boğuldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturup, manzarayı izleyen 35 yaşlarında bir erkek, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişi, kurtarılamadı.
Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi eski baraj kapaklarında meydana geldi. Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturan 35 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir erkek, manzarayı seyrederken iddiaya göre dengesini kaybederek, suya düştü. Suda çırpınarak ilerleyen kişiyi görenler yardıma koştu. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan kişi, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Çağlar ÖZTÜRK
2020-08-02 18:31:30
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