Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü mevkiindeki 3 hektarlık Kızılçam ağaçlarının olduğu ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü mevkiinde ormanlık alanda, akşam saatlerinde yaklaşık 3 hektarlık Kızılçam Ormanlık alanında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, 30 arazöz, 10 su tankı, 2 helikopter, 2 dozer ve 1 greyder gönderildi. Jandarma ekipleri ise yangın bölgesine giden yolu trafiğe kapattı.

Adana Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ekipleri soğutma çalışmaları devam ediyor.

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