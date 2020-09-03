Bankanın güvenlik görevlisi bıçaklandı Adana’da bankada tartıştığı müşteri tarafından bıçaklanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı

Adana’da bir banka güvenlik görevlisi, bir müşteri tarafından bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Hamit B. özel bir bankaya gitti. Hamit B. burada sıra nedeniyle bir kişiyle tartıştı. Bunun üzerine bankanın özel güvenlik görevlisi Mehmet O., tartışmaması için Hamit B.’ye uyarıda bulundu. Hamit B. uyarılınca bıçak çekip özel güvenlik görevlisini bıçakladı. Daha sonra da yaklaşan herkesi bıçaklayacağını söyledi. Hamit B., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polise de karşı koydu. Bunun üzerine polis biber gazı kullanarak şahsı etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Hamit B. polis merkezine götürülürken, yaralı Mehmet O. ise olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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