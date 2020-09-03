Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı (2)

BİR REKOR DA HATAY'DAN
Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Adana ile birlikte Eylül ayının en sıcak gününün
Hatay'da yaşandığını açıkladı. 15 Eylül 1994'te 42,9 ile en yüksek hava sıcaklığının yaşandığı Hatay'da, termometreler bugün 42,6 dereceyi gördü.
TERMOMETRE 51 DERECEYİ GÖSTERDİ
Doğu Akdeniz'i etkisi altına alınan sıcak hava, Osmaniye'de de etkisini gösteriyor. Vatandaşların büyük çoğunluğu gününü evinde geçirirken, güneş altındaki termometrelerde hava sıcaklığı 51 dereceyi gösterdi.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UYARDI: DİKKAT EDİN
Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, ağustos ayı sonunda başlayan ve 6 Eylül'e kadar devam edecek sıcak hava dalgasına ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Nemli ve sıcak havaların insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Bahçacı, "Yaz aylarının son günlerinde ülkemizi, özellikle güney ve güneydoğu illerimizi etkisi altına alan sıcak hava dalgası 'riskli grup' diye tabir ettiğimiz yaşlı, çocuk, hamile ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızı sağlık açısından olumsuz etkiliyor. Bundan dolayı risk grubunda yer alan vatandaşlarımızın bu dönemde sağlıklarına çok daha fazla dikkat etmeleri gerekir" dedi.
BU SAATLERDE DIŞARIYA ÇIKMAYIN
Sıcak hava dalgasından korunmanın yolları hakkında bilgi veren Bahçacı, alınacak bazı basit tedbirler ile sıcak hava ve yüksek nemin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bir miktar azaltmanın mümkün olabileceğini belirtti. Bahçacı, "Mesela güneş ışınlarının dünyamıza en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkılmamalı, çıkılması gerekiyorsa gölge yerler tercih edilmelidir. Aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı, alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli, günde en az 2-2.5 litre su tüketilmeli, mevsim meyveleri, yeşil yapraklı sebzeler mutlaka öğünlerimizde yer almalı, açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilmeli ve sık aralıklarla duş alarak, vücudun ısısı düşürülmelidir" ifadelerini kullandı.
ASFALTTA YUMURTA PİŞİRDİLER
Mersin'de düğün organizatörü Samet Karataş ise sıcak havaya dikkat çekmek için güneşin altında tavaya yumurta kırdı. Karataş, arkadaşlarıyla birlikte kısa sürede pişen yumurtayı ekmek ile yedi. İbrahim EMÜL-Soner AYDIN/ OSMANİYE-MERSİN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR
2020-09-03 16:18:36
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.