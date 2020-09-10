"Çirkin Kral" Yılmaz Güney anıldı

Türk sinemasının "Çirkin Kral"ı Yılmaz Güney ölümünün 36. yılında memleketi Adana’da anıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından 75. Yıl Sanat Galerisi’nde organize edilen etkinlikte Yılmaz Güney’in anlatıldığı belgesel niteliğindeki ‘Karanlıktaki Işık Yılmaz Güney’ kitabı üzerine, yazarı Tahir Yüksel ile telekonferans yöntemiyle önceden yapılan bir röportajın gösterimi yapıldı. Anma etkinliğine de katılan Yazar Tahir Yüksel, Yılmaz Güney ile olan anılarından bahsetti, kitabın yayınlanma aşamasını anlattı.

Etkinlikte, Burhan Kılıç ve Tufan Şimşek, ‘Umut’ filminin okumasını yaptı ve filmin gösterimi gerçekleştirildi.

Geceye katılan Doğan Çelikten de şiir dinletisiyle anma etkinliğine katkı sundu.

Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen anma etkinliğinde Yılmaz Güney’in fotoğrafları ve film afişleri de sergilendi.

Eserleriyle yurt içi ve yurt dışında çok sayıda ödül alan Yılmaz Güney, 114 filmde oyuncu, 26 filmde yönetmen, 15 filmde yapımcı, 64 filmde ise senarist olarak yer aldı.

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