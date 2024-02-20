Adana'da ruhsatsız 9 tüfek ve 36 tabanca ele geçirildi

Çalışmalarda aranma kaydı bulunan 346 zanlıyı yakalayan ekipler, 41 dilenci hakkında da işlem yaptı.

Çalışmalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız olduğu belirlenen 7 tüfek, 6'sı kurusıkı 36 tabanca, 47 şarjör, 804 mermi, 4 kesici alet, 551,37 gram uyuşturucu, 305 uyuşturucu hap, 180 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 çalıntı motosiklet ve elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Şubat'ta ilçe genelinde uygulama, denetim ve operasyonlar yaptı.

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