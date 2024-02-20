Adana'da dini nikahlı eşini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, karnından yaralanan Cumali E'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Cumali E. (55) ile dini nikahlı eşi Emine A. (45) arasında merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubbi Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

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