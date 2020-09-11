Vahşi katilin ifadesini ölüm raporu yalanladı Adana’da bir kadını evinde vahşice öldürdükten 18 yıl sonra yakalanan katil zanlısının ifadesinde “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını, adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vahşi katilin ifadesini ölüm raporu yalanladı Adana’da bir kadını evinde vahşice öldürdükten 18 yıl sonra yakalanan katil zanlısının ifadesinde “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını, adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı

İHA

Vahşi katilin ifadesini ölüm raporu yalanladı Adana’da bir kadını evinde vahşice öldürdükten 18 yıl sonra yakalanan katil zanlısının ifadesinde “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını, adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı

Adana’da bir kadını evine girip vahşice öldürdükten 18 yıl sonra yakalanan katil zanlısının ifadesinde “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, olay, 2 Ekim 2002 yılında Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi olan eşi Süleyman Şafak’ın tarım arazileriyle ilgilenmek amacıyla köyde bulunduğu sırada, çocukları Volkan (7) ve Dilara (3) ile evde kalan Fadime Şafak (29), yatak odasında uyudu. Volkan Şafak, sabah kalktığında karyolada yatan annesini uyandırmak istedi ama bir türlü uyandıramadı. Bunun üzerine ağlayarak birinci kattaki teyzesinin yanına giderek annesinin uyanmadığını söyledi. Teyze eve geldiğinde kız kardeşinin öldüğünü anlayınca hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede pencerenin demir şebekesinin esnetilerek içeri girilip genç kadına işkence yaptıktan sonra boğularak öldürüldüğünü ve tecavüz edilmeye çalışıldığını belirledi. Zanlının, kadının kafasını duvara vurduğu, parmaklarını kesmeye çalıştığı, boğazını elle sıktığını ve son olarak yastıkla boğduğu tespit edildi. Ayrıca, genç kadının zanlının yüzünü çizdiği ve tırnaklarında zanlının DNA’sı olduğunu saptadı. Polis, bir süre mahallede çalışma yaptı ancak bir türlü zanlıya ulaşamadı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul kalan cinayetleri araştırmak için özel bir ekip kurdu. Ekip, dosyaları incelediğinde Fadime Şafak dosyasının zaman aşımını için kısa bir zaman kaldığını fark ederek cinayeti çözmek için yeniden çalışma yapmaya karar verdi. Polis, önce cinayetin mahalle içinden olabileceğini değerlendirerek o gün mahallede oturan herkesi mercek altına altı. Daha sonra olaydan kısa bir süre sonra mahalleden taşınanları ve sapkın olabilecekleri mercek altına aldı. Polis, bu profile uyan 10 şahsı belirleyip incelerken Gökhan Ç. (40) isimli şahsın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadığını ve burada penceresi açık olan bir evden içeri girerek iç çamaşırlı olan bir kadına sarkıntılık yaptığı nedeniyle cezaevinde olduğunu belirledi.
Mayıs ayında serbest kalan Gökhan Ç.'yi Adana polisi KKTC’den alıp Adana’ya getirdi. Polis, zanlıya cinayeti sorunca şahıs, kadını tanımadığını cinayetten haberi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis, zanlıdan kan alıp serbest bıraktı. Polis, bir taraftan zanlıyı takip ederken diğer taraftan DNA eşleştirmesi yapıldı. Yapılan eşleştirmede zanlının kan örneği ile kadının tırnakları arasındaki DNA uyuştu. Bu arada polis, zanlının yurt dışına kaçmaya çalıştığını tespit etti. Ayrıca zanlının kadını öldürdüğünü Kocaeli’de yaşayan ablası Perihan Y. (60) ile kayınbiaraderi İsa C.’nin (46) bildiğini belirleyerek üçünü de gözaltına aldı.
Zanlı, ikinci kez geldiği emniyette bu kez her şeyi itiraf etti. Zanlı Fadime Şafak ile aralarında aşk olduğunu ileri sürüp o gece yanına gittiğini, birlikte olduklarını daha sonra ise Fadime Şafak’ın kendisine kıskançlık yaptığını iddia ederek, "'Nişanlından ayrıl yoksa seni mahalleye rezil ederim' deyince kavga çıktı. Kavgada bana bıçakla saldırdı. Ben de kendimi korumak için onu susturmak için yastıkla bastırdım öldü. Onu öldürmek istemedim" dediği öğrenildi.
Zanlının kıskançlık yüzünden kendisiyle tartıştığını ve bağırdığını bu sırada onu susturmak için yastıkla ağzını kapattığını ve bu nedenle öldüğünü söylediği yalanını adli tıp ortaya çıkardı. Çünkü genç kadının ölüm raporunda genç kadın “Elle boğularak öldürülmüştür” notu yer aldığı ortaya çıktı. Zanlının hem eve gizlice gece yarısı girip hem de iki çocuk annesine iftira atmaya çalıştığı tespit edildi. Zanlı “Canavarca hisle insan öldürmekten” tutuklanırken olayı bilip söylemeyen diğer iki zanlı ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cesedi valize konulup dereye atılan Zeynep'in annesi: Kızıma nasıl kıydılar
YEREL HABERLER Cesedi valize konulup dereye atılan Zeynep'in annesi: ...
Pozantı’daki orman yangınına tekrardan havadan müdahale başladı
YEREL HABERLER Pozantı’daki orman yangınına tekrardan havadan ...
Pozantı'daki orman yangını gece de devam etti
YEREL HABERLER Pozantı'daki orman yangını gece de devam etti
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan 4 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan 4 kişi ...
Pozantı’daki orman yangınına müdahale devam ediyor Adana’nın Pozantı ilçesindeki orman yangını havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Pozantı’daki orman yangınına müdahale devam ...
'Dur' ihtarına uymadılar, kovalama sonucu yakalandılar
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymadılar, kovalama sonucu ...
Fatih Akyel:” Teknik anlamda elimizden geleni bu camia için yapacağız”
YEREL HABERLER Fatih Akyel:” Teknik anlamda elimizden geleni bu ...
Sağlıkçılar yaşadıklarına rağmen görevlerini bırakmadılar
YEREL HABERLER Sağlıkçılar yaşadıklarına rağmen görevlerini ...
Pozantı’daki yangın kontrollü olarak devam ediyor
YEREL HABERLER Pozantı’daki yangın kontrollü olarak devam ediyor
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi (3)
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu ...
Meclisteki kavganın tartışması Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı üçüncü oturumunda çıkan kavganın tarafları konuştu Darp edilen Saimbeyli Belediye Başkanı Gökçe: "Herkes yaptığıyla kalır o meclise yazık ettiler" AK Parti Adana İl Başkanı Ay: “Bu olayı provoke eden Zeydan Karalar’ı şiddetle kınıyorum” Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "Tabii ki üzücü bir olay ama bizim arkadaşlarımız tarafından yapılan bir iş değil"
YEREL HABERLER Meclisteki kavganın tartışması Adana Büyükşehir ...
Çalınan inekler sahiplerine jandarma operasyonuyla kavuştu Anne inek ve yavrusunun buluşması duygusal anlar oluşturdu
YEREL HABERLER Çalınan inekler sahiplerine jandarma operasyonuyla ...
Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi
YEREL HABERLER Adanaspor'da Fatih Akyel dönemi
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu ...
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi (2)
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu ...
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu ...
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde kavga Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat Gül, kavga sırasında Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe’nin dişini kırdı
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde kavga Büyükşehir ...
Pozantı'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (3)
YEREL HABERLER Pozantı'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden ...
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi
YEREL HABERLER Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu ...
Vali Elban: “Çok kısa süre içerisinde yangının kontrol altına alındığı haberi gelir” “Arkadaşlarımızın araştırması devam ediyor. Çok çeşitli ihtimal olabilir”
YEREL HABERLER Vali Elban: “Çok kısa süre içerisinde yangının ...
Durgun: "Adana yüz yüze eğitime hazır"
YEREL HABERLER Durgun: "Adana yüz yüze eğitime hazır"
Kozan'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kozan'da uyuşturucu operasyonu
Pozantı'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı (2)
YEREL HABERLER Pozantı'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden ...
Kozan'da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Kozan'da kaçak tütün operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X