'Koca kafa kanka polis', hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kreşleri gezerek çocuklara maske dağıtıp, yeni tip korona virüse karşı nasıl önlem alacakları konusunda eğitim verirken, koca kafa kanka polis de minikleri eğlendirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kreşleri gezerek çocuklara maske dağıtıp yeni tip korona virüse karşı nasıl önlem alacakları konusunda eğitim verirken, 'koca kafa kanka polis' de, minikleri eğlendirdi.

Adana’da da polis, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlemek için kreşleri tek tek gezdi.

Kreşlerde yapılan denetimlerde Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri minikleri virüsten korunma yolları konusunda da bilgilendirdi. Polisler, önce çocuklara maske dağıttı ardından da ellerini 20 saniye sabun ile yıkanması gerektiğini, sokağa çıkıldığında mutlaka sosyal mesafenin korunması gerektiğini anlattı. Korona virüs eğitiminden sonra 'koca kafa kanka polis' de çocukları eğlendirdi. Kreşin girişinde dezenfektan ve kolonya olması da dikkat çekti. Polis ayrıca çocuklara kendi yazdığı bilgilendirici masalları okudu.

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