Evinde düşen yaşlı kadının imdadına apartman görevlisi yetişti Adana’da sabah kalkıp banyoya giden kadın düşüp kalınca “imdat bana yardım edin” diye bağırması üzerine apartman görevlisi eve gelip kadını kurtarıp, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi

Adana’da sabah kalkıp banyoya giderken düşen yaşlı kadının “imdat bana yardım edin” diye bağırması üzerine sesi duyan apartman görevlisi eve gelip kadını kurtarıp, polise ve sağlık ekiplerine haber vererek, başından hiç ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesinden emekli olan ve kocası bir süre önce hayatını kaybeden, hiç çocuğu olmayan 78 yaşındaki Sabriye Sevil sabah kalkıp banyoya gitmek istedi. Ancak ayağa kalktığı sırada tuttuğu oturak kayınca Sevil bu sırada dengesini kaybedip düştü. Yalnız yaşayan yaşlı kadın düştüğü yerden “İmdat bana yardım edin” diye bağırdı ancak sesini kimseye duyuramadı. Ayağa kalkamayan kadın sürünerek kapının önüne kadar geldi. Buradan “imdat” diye bağırmaya devam etti. Bu kez imdat sesini apartmanın görevlisi Mehmet Öztürk duydu. Görevli sesini duyunca Sevil’in oturduğu 6. kata çıktı. Sesin yaşlı kadının kaldığı daireden geldiğini duyan görevli hemen yardımına koştu. Kapı kilitli olduğu için yedek anahtar ile açtı. Daha sonra kadını kapının önünde yerde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Görevli, ekipler gelene kadar yaşlı kadını kapının girişine yatırıp üzerini örtüp kafasının altına yastık koyarak beklemeye başladı. Apartman görevlisi yaşlı kadını bir an olsun yalnız bırakmayarak onun isteklerini yerine getirip yerinden kalkmaması için de uyardı. Bir süre sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ambulans ile hastaneye götürülen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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