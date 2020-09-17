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Adana Demirspor’da olağanüstü kongre başladı Tek listeyle girilen kongrede konuşan kulüp başkanı Murat Sancak, çarpıcı açıklamalarda bulundu Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak: “Süper Lig’e çıksaydık takımı bırakacaktım” “Süper Lig’e çıkartın bir kuruş vermeyin dedim yine de çıkartmadılar” “Anderson benim fantezimdir, keşke her futbolcu onun gibi karakterli olsa”

İHA

Adana Demirspor’da olağanüstü kongre başladı Tek listeyle girilen kongrede konuşan kulüp başkanı Murat Sancak, çarpıcı açıklamalarda bulundu Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak: “Süper Lig’e çıksaydık takımı bırakacaktım” “Süper Lig’e çıkartın bir kuruş vermeyin dedim yine de çıkartmadılar” “Anderson benim fantezimdir, keşke her futbolcu onun gibi karakterli olsa”

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un olağanüstü kongresi başladı. Tek listeyle gidilen kongrede konuşan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, “110 milyon lira borçla kulübe geldim. Şu an borç 137 milyon lira ama 2025 milyon borç yazılmasın diye kendi cebimden harcadım. Benim yönetemeyeceğim, kendini kulüp üstünde gören hiçbir futbolcuyu burada tutmam. Eğer Fatih Karagümrük maçını yenip şampiyon olsaydık ben Adana Demirspor’u bırakacaktım. Bunu söylerken yanlış anlamayın ama bazen zirvedeyken bırakmak önemli. Çok yoruldum” dedi.
TFF 1. Lig kulüplerinden Adana Demirspor’un, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda olağanüstü kongresi başladı. Divan Başkanlığı’nı Mehmet Fatih Özlük yaptığı kongreye mevcut başkan Murat Sancak tek listeyle gitti.

“Eskiden Fenerbahçeliydim”
Kongrenin başında konuşan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, nasıl Adana Demirspor Kulübü’nün başına geldiğini anlatarak, “Ben eskiden Fenerbahçeliydim. Fenerbahçe kongre üyesiydim, Fenerbahçe’yi seven bir insandım. Hatta Adana Demirspor’un 1 maçına gitmiştim oda Fenerbahçeyle olan maçıydı. Onun haricinde Adana Demirspor ile hiçbir alakam yoktu. İstanbul’dayken de takip etmezdim açık söyleyeyim. Ancak Adanalı milletvekilleri ve kıramayacağım bir kişi başkan olmamı istedi ben de öyle başkan oldum” diye konuştu.

“Kulübü devralırken 110 milyon borçla devraldım”
Kulübün kendisine borçsuz devredileceği söylenmesine rağmen 100 milyon liranın üzerinde bir borçla kulübe geldiğini kaydeden Başkan Sancak, “Aslında Adana’daki sanayi, ticaret odaları, borsa falan borcu 20 milyonluk borcu sıfırlayacaktı ve bana öyle teslim edeceklerdi. Ben de hesap yapmıştım kulübün 11 milyon lira geliri var ve gideri de en az 4050 milyon lira olacaktı. Reklam gelirlerinden oradan, buradan gelen paradan, 11 milyon lira da federasyon dengeler, ben de her yıl 2025 milyon lira verir bu işi götürürüz derken kulübe bir gittik o kağıtla gözükenle hiç alakası yok. Bir gittim borç çıktı 58 milyona. Eski yöneticilerin silinmesi gereken 15 milyonu var. Toplanması gereken 20 milyondan da sağolsunlar bütün odalar 1 milyon 100 bin lira toplayabildi. 58 buçuk milyon lira borçta bitmiyor ki. Kulüpte oyuncu yoktu transferleri yaptık toplam borç 110 milyona çıktı. Ben bu kulübü devralırken 110 milyon borçla devraldım. Öyle insanların dışarı da anlattıkları gibi, sosyal medyadan alıp yazmakla bu iş olmaz. İşin gerçeğini bilmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

“Keşke her futbolcu Anderson gibi karakterli ve onurlu olsa”
Transfer yaparken hata da yaptıklarını söyleyen Başkan Sancak, daha sonra şunları kaydetti:
“Her zaman söylerim aldığımız oyunculardan Anderson benim fantazimdir. Onun bedelini sonuna kadar ben karşılarım. Ama keşke her futbolcu Anderson gibi karakterli ve onurlu olsa. Transfer hata falan o ayrı bir şey. Ancak bizim amacımız dünyanın en iyi kulüplerinde oynamış Anderson’u oynatmaktı. Bu hatalarımız oldu, yanlış futbolcular aldık ama ben yönetim kuruluna da söyledim. Onların bedelini hep ben kendi cebimden ödedim.”

“Kimseyi nedensiz göndermem”
Hiç kimsenin Adana Demirspor kulübünden daha üstün olamayacağının altını çizen Sancak, “Benim yönetemeyeceğim, kendini kulüp üstünde gören hiçbir futbolcuyu burada size rağmen tutmam. Çok sevmenize, çok başarılı olmanıza rağmen burada tutmam. Bana güveniyorsanız bana inanacaksınız. Ben birisinin gitmesine karar verdiysem kimseyi nedensiz göndermem. Ben nedensiz kimseye de haksızlık yaptırmam” dedi.

“İstişare iyidir ama son kararı da hesabı da başkan verir”
Adana Demirspor’dan ayrılan kaleci Kurtuluş Yurt’u da eleştiren Başkan Sancak, “PlayOff final maçında Kurtuluş kalktı ilk penaltı kullanım hakkını Fatih Karagümrük’e verdi. Nasıl verirsin ya. Atılan 6 penaltıda da daha topa adam vurmadan atlıyor. Eğer olduğu yerde dursa bile 2 tanesini kurtarırdı. Bakın o Kurtuluş’u bile göndermeyen bir başkan başkasını göndermez arkadaşlar. Bir defa inanın, inanmadığınız bir başkanın da peşinden gitmeyin. Beni kimse yönetemez. Yönetici arkadaşlarımın görüş ve düşüncelerini alırım ama son sözü ben söylerim. Erk paylaşılmaz. İstişare iyidir ama son kararı da hesabı da başkan verir” yorumunu yaptı.

“Vatan haini değilsen çık gel”
Cezalı olduğu için Ümraniyespor maçını vinç kiralayıp izlediği için FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür’ün kendisini eleştirmesine de kızan Başkan Murat Sancak, “Beni o kişi vinçte maç izledim diye şov yapmakla suçluyor. Buradan o vatan hainine sesleniyorum. Eğer vatan haini değilsen çık gel buraya” diye konuştu.

“Türk futbolu doğru yolda değil”
Türkiye Futbol Federasyonu’na da eleştirilerde bulunan Başkan Sancak, “22 takımlı lig önerisi gündemde oynatılmadan reddedildi. Tahkime de gittik orada da reddettiler. Neyse canları sağolsun. Ben öyle Ünal Karaman gibi elimi masaya vurmam. TFF Başkanı’nı ziyarete gittik orada dedim ki sorun paraysa Süper Lig’den bana gelecek 70 milyonun 35 milyonunu vermeyin, hatta bu sene kuruş istemiyorum dedim. 22’inci takım olarak alın para vermeyin dememe rağmen almadılar bizi. Türk futbolu doğru yolda değil. Bu kadar işi uzatmanın, gündeme alıp toplantı da oynatmamak yönetimin beceriksizliğidir kusura bakmasınlar” dedi.
Murat Sancak, "31 Ağustos sonu itibariyle kulübün toplam borcu 137 milyon lira. Ama olması gereken borç bu kadar mı? Elbette değil. En az 165 milyon lira olması lazımdı. Ama kulübe borç yazılmasın diye 2025 milyon lirayı bizzat kendi cebimden harcadım” diye konuştu.

“Eğer şampiyon olsak bırakacaktım”
Adana Demirspor taraftarının sevgisi nedeniyle takımın başında olduğunu belirten Başkan Sancak, “Eğer Fatih Karagümrük maçını yenip şampiyon olsaydık ben Adana Demirspor’u bırakacaktım. Bunu söylerken yanlış anlamayın ama bazen zirvedeyken bırakmak önemli. Çok yoruldum. Bazen yatağa giriyorum uyuyamıyorum. Bu sorumluluk benim bütün şirketlerimi yönetmekten 10 kat daha zor” ifadelerini kullandı.
Başkan Sancak’ın konuşmasının ardından kongre basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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