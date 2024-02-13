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        Yeniden aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı CHP'den istifa etti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:30
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        Yeniden aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı CHP'den istifa etti (2)
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        SEYHANBELEDİYE BAŞKANI DA PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

        2019 yerel seçimlerinde CHP´den Seyhan Belediye Başkanı olan Akif Kemal Akay, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinden aday gösterilmedi. CHP, dün akşam İl Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin'i, Seyhan Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. Bunun üzerine Akif Kemal Akay, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Akay, açıklamasında, "Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen; tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Seyhan'a ve Adana'ya, layık olduğu hizmetlere devam edeceğimi bir atasözünü anımsatarak tüm hemşehrilerime saygı ile duyuruyorum. 'İstendiğin yere erinme, istenmediğin yere görünme" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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