Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın özel kalem müdür vekili için tören düzenlendi (4)

BaşkanKaralar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük'ü tabancayla vurarak öldüren ve işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Mikail Güvenir (44), çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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