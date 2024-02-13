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        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın özel kalem müdür vekili için tören düzenlendi (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:13 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:15
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        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın özel kalem müdür vekili için tören düzenlendi (4)
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        TUTUKLANDI

        BaşkanKaralar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük'ü tabancayla vurarak öldüren ve işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Mikail Güvenir (44), çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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