Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP'den istifa etti:

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen, tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum."

Akif Kemal Akay, Seyhan'a ve Adana'ya layık olduğu hizmetleri sürdüreceğini kaydetti.

CHP, mevcut Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın yerine Oya Tekin'i aday gösterdiğini açıklamıştı.