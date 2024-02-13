Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan alkollü sürücüye 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'da alkollüyken kullandığı pikabıyla çarptığı motosikletteki sürücünün ölümüne, eşinin de ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan alkollü sürücüye 6 yıl 3 ay hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da alkollüyken kullandığı pikabıyla çarptığı motosikletteki sürücünün ölümüne, eşinin de ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümit T. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Ümit T'nin kullandığı pikabın, karşı şeritte seyreden Murat G. idaresindeki motosiklete çarptığını, sanığın birden fazla kural ihlali yaptığını ve olay sırasında 1,50 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini belirtti.

        Savcı, ayrıca Ümit T'nin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen "şeride tecavüz etme", "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama" ve "alkollü araç kullanma" nedenleriyle kazanın meydana gelişinde asli ve tam kusurlu bulunduğunu bildirerek, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sanığın cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ümit T. olay günü eşiyle göl kenarına gittiklerini ve alkol aldığını ifade etti.

        Alkolün etkisinin geçtiği düşüncesiyle aracıyla yola çıktığını anlatan Ümit T, "Kendi şeridimde normal hızla seyir halindeyken aniden karşı şeritten bir motosiklet üzerime doğru geldi. Hemen frene bastım. Ben, maktul ve eşinin bulunduğu şeride geçmedim. Kazadan dolayı pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." savunmasını yaptı.

        Mahkeme heyeti, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Merkez Çukurova ilçesinde 23 Haziran 2023'te meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirtilen Ümit T. yönetimindeki pikabın çarptığı motosikletteki sürücü Murat G. (45) hayatını kaybetmiş, arkasındaki eşi Medine G. (48) ağır yaralanmıştı. Ümit T. ise kazadan bir gün sonra tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 işçi denize düştü! Biri öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Rusya'dan Estonya Başbakanı hakkında arama kararı
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        Fuhuş operasyonunda tutuklandı! Youtuber çıktı!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'

        Benzer Haberler

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ün cenazesi defne...
        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ün cenazesi defne...
        Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa etti:
        Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa etti:
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın özel kalem müdür vekili için t...
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın özel kalem müdür vekili için t...
        Yeniden aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
        Yeniden aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
        Adana'da ruhsatsız 53 silah ele geçirildi
        Adana'da ruhsatsız 53 silah ele geçirildi
        Adana'da Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili makamında vuruldu (5)
        Adana'da Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili makamında vuruldu (5)