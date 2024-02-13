Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü öldüren zanlı adliyede

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, dün tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Mikail G. de Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olmuştu.

Mikail G'nin ifadesinde, "Para istedim vermedi. Ben de vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutmak istiyordum." dediği öğrenildi.

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