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        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü öldüren zanlı adliyede

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü dün tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:14 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:20
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        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü öldüren zanlı adliyede
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        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü dün tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında Samet Güdük'ü (40) öldürdükten sonra Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olan Mikail G'nin (44) işlemleri tamamlandı.

        Belediyenin halk ekmek biriminde çalıştığı belirlenen Mikail G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Mikail G'nin ifadesinde, "Para istedim vermedi. Ben de vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutmak istiyordum." dediği öğrenildi.

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, dün tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Mikail G. de Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olmuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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