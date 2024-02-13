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        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın özel kalem müdür vekili için tören düzenlendi

        ADANA'da makamında, belediyeye bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan Mikail G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük (40) için tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Karalar, "Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:45
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        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın özel kalem müdür vekili için tören düzenlendi
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        ADANA'da makamında, belediyeye bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan Mikail G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük (40) için tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Karalar, "Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" dedi.

        Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan Mikail G., dün saat 12.30 sıralarında bir süre makamında sohbet ettiği Başkan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük'e ateş açtı. Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Mikail G., polis merkezine gidip, teslim oldu. Güdük ise akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Emniyete götürülen Mikail G., ilk ifadesinde Samet Güdük tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Adana Valiliği de konunun 'alacak-verecek' meselesi yüzünden olduğunu açıkladı. Adana Büyükşehir Belediyesi ise para meselesinin sadece bir olasılık olduğunu, güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla gerçeğin ortaya çıkacağını kaydetti. 

        BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN 

        Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye çalışanlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Samet Güdük'ün babası İsmail Güdük, annesi Aysel Güdük, eşi Duygu Güdük, kardeşi Mehmet Güdük ile oğlu Demir Güdük (9) tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Aileyi belediye çalışanları teselli etmeye çalıştı. Başkan Zeydan Karalar da törende gözyaşlarını tutamadı. Güdük'ün Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine tuttuğu takım olan Adana Demirspor'un atkısı ve karanfiller atıldı. 

        'UMUT DOLUYDU'

        Törende konuşan Samet Güdük'ün ağabeyi Ahmet Güdük, "Her zaman umut dolu biriydi. Samet ailesi, dostları, yol arkadaşları için onu sevenler, onunla bir merhabası olanlar için her zaman umut doluydu. Böyle bir ölümü hak etmedi. Kardeşimiz tanıyan herkes için Samet ağabeydi, babaydı. Bizim en küçüğümüzdü ama bizim de ağabeyimizdi. Samet için ne söylersek söyleyelim, eksik kalacak. Onu bilenlerin düşüncelerinde anılarında gülen şekilde kalması tek arzumuz" dedi.

        'BUNUN ARKASINDA BAŞKA BİR ŞEY VAR'

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Samet Güdük'ün çok değerli biri olduğunu belirterek, "O görevine aşıktı. Ne yazık ki menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Çok üzüntülüyüz. Sabah emniyet müdürümüze gittim. Dedim ki bu bir alışveriş, bir borç alacak meselesi asla değil. Samet o kadar temiz, dürüst bir insan ki böyle bir ilişkinin olması söz konusu değil. Türkiye ne hale geldi. 'Çocuklarım aç' dediği için işe aldım. Sürekli Samet'i ziyaret eden, ona yumurta getiren bir personelimiz tarafından katledildi. Ben öğleden sonra sayın başsavcımızı da ziyaret edeceğim. Ben bunları biliyorum, tanıyorum. Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız" diye konuştu.

        Samet Güdük'ün cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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