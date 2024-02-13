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        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ün cenazesi defnedildi

        Adana'da dün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:56
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        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ün cenazesi defnedildi
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        Adana'da dün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün cenazesi toprağa verildi.

        Evli ve 2 çocuk babası Güdük (40) için Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi. Adana Demirspor atkısı bırakılan Güdük'ün tabutuna, yakınları ve sevenleri karanfiller attı.

        Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve saygı duruşunda bulunuldu. Güdük'ün eşi Duygu, çocuklarından Demir, annesi Aysel, babası İsmail Güdük ile yakınları ve mesai arkadaşları törende üzüntü yaşadı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende, Samet Güdük'ün bir çalışan değil kardeşleri, yoldaşları, güzel bir insan olduğunu söyledi.

        Güdük'ün Adana'ya, Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağına, Adana Demirspor'a ve görevine aşık olduğunu ifade eden Karalar, "Ne yazık ki menfur bir saldırıyla kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Sabah Emniyet Müdürümüze uğradım. Dedim ki 'Bu bir alışveriş, bir borç-alacak meselesi asla değil. Samet o kadar temiz bir insan, o kadar dürüst bir insan ki böyle bir ilişkinin olması söz konusu değil'. Bu başka bir şey." diye konuştu.

        Karalar, İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından öldürülen taksi şoförünü anımsatarak, şöyle devam etti:

        "'Açım beni işe al, çocuklarım aç' diye işe aldığım ve sürekli Samet'i ziyaret eden, ona yumurta getiren bir personelimiz tarafından katledildi. Bir trilyon sene düşünseniz böyle bir şey asla akla gelmez. Ben öğleden sonra Sayın Başsavcı'yı da ziyaret edeceğim. Ben bunları biliyorum, tanıyorum. Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız."

        Gözyaşlarını tutamayan Karalar, Güdük'ün Büyükşehir Belediyesinde kendisiyle çalışmayı çok istediğini belirtip atanma yazısını göstererek, "Ama diyordu ki 'Başkanım, benim özel kalem (müdürü) yazımı yazacak mı?' 11'inci ayda senin yazını yazdım. Sürpriz yapacaktım sana sürpriz. Sen toprak olacaksın ama bizim gönlümüzde hep yaşayacaksın Samet. Bak seni on binler uğurluyor, ne kadar sevenin var." dedi.

        Karalar, daha sonra atama yazısını Güdük'ün tabutunun üstüne bıraktı.

        - "Böyle bir ölümü hak etmedi"

        Ağabeyi Mehmet Güdük de acılarının kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük olduğunu dile getirerek, "Samet elinin ulaşabileceği her yere yardım ulaştırmak, yardım götürmek, kalplere dokunmak konusunda elinden gelen her çabayı yapardı. Her zaman umut dolu biriydi. Samet ailesi için, arkadaşları, dostları, yol arkadaşları için onu sevenler, onunla bir merhabası olanlar için her zaman umut doluydu. Böyle bir ölümü hak etmedi." dedi.

        CHP İl Başkanı Anıl Tamburoğlu da bu acı ve öfkeyle söyleyebileceği hiçbir söz olmadığını ifade ederek, "Onun en sevdiği sloganla bitiriyorum. 'Umut, dimdik ayakta sabredin'." diye konuştu.

        Cenaze, daha sonda götürüldüğü Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, milletvekilleri, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

        Güdük, dün uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Zanlı M.G. ise gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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