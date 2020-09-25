Adana'da telefon dolandırıcılarına suçüstü Kendilerini jandarma olarak tanıtarak bir kadını dolandırmak isteyen 4 şüpheli yakalandı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde kendilerini telefonda jandarma olarak tanıtarak bir kadını dolandırmak isteyen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Karaisalı ilçesine bağlı Gülüşlü Mahallesinde N.B. isimli kadını telefon ile arayan şahıslar kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp, 'terör örgütü tarafından bilgileriniz ele geçirildi' diyerek 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ile dolandırılmak istendiği, şahısların ziynet eşyalarını aynı mahallenin mezarlıklar bölgesine getirilmesini talep ettikleri ihbarı alındı.

Yapılan operasyon neticesinde 4 şüpheli şahıs mezarlıklar bölgesinde suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 4 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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