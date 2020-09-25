Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: Hasta sayımız kapasitenin yüzde 3'ü oranında



Gülşah ÖZGENYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, koronavirüsle mücadelede gereken kapasitenin yeterli olduğunu, günlük vaka sayısının ise 300-400 aralığında seyrettiğini kaydetti. Nacar, "Doluluk oranı kontrolümüz altında. Hasta sayımız şu anda mevcut kapasitemizin yüzde 3-4´üne denk geliyor. Ciddi bir artışımız da yok" dedi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar´ın başkanlığında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik konferans salonunda Covid-19 pandemisi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dt. Süleyman Dilek ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

GÜNLÜK HASTA SAYISI 300-400 ARALIĞINDA

Adana´da günlük hasta sayısının 300-400 aralığında olduğunu açıklayan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "Hasta sayımız şu anda mevcut kapasitemizin yüzde 34´üne denk geliyor. Yani hastanelerden mesela günlük 70-80 kişi çıkartıyoruz, 2530 kişi yatırıyoruz. Çok değişken bir sayımız var ama şu anda 300-400 bandında gidiyoruz. Hasta sayımızda toplamda ciddi bir artışımız yok" dedi.

'HASTALAR ARAÇLARLA TAŞINIYOR'

Nacar, kentteki tüm hastanelerde pozitif, kuvvetli şüpheli ya da ev karantinası kararı verilen kişilerin evlerine araçlarla taşındığını vurgulayarak, "Şu an için Adana´da hacmimizin üzerinde bir şey yok. Yatak ve servis doluluk oranlarımız kontrolümüz altında. Yani hasta varsa yerimiz var, yoğun bakımlarda yerimiz var, solunum cihazlarımız var, insan kaynağı gerekiyorsa tüm sağlık personelimiz var. Laboratuvar görüntüleme sistemlerimiz üst düzeyde, çok hızlı. Yoğun bakımlardaki teknik alt yapılarımız standartlarında. Bazı yerlerde standartların üzerinde yoğun bakım imkanlarımız da var" diye konuştu

AKTİF BULGULAR OLUNCA TEST YAPTIRILMALI

Koronavirüs olduğu tespit edilen kişi ile temas ettiğini düşünerek bulgu göstermeden test yaptırmak isteyen vatandaşlar olduğunu belirten Uzm. Dr. Halil Nacar, "Beklentiyi karşılayalım deyip testi yapıyoruz. Negatif çıkıyor. Virüsün bulaşıp, görünmesinin bir süresi var. Hemen test yaptırıp negatif sonucu alan rahatlıyor. Halbuki bulaşmış ancak haberi olmayabilir. Negatif sonuç bizim için gerçek değil, sadece fikir. 67 saatte sonuç alıyoruz. Keyfi ya da şüphe üzerine test yaptırmak isteyenler ile sürüntü sayımızı arttırdığımız takdirde sonuç alma saatimizi uzatma durumumuz var. Onun için mümkün olduğunca kuvvetli şüphelilerden sürüntü alalım ve ilaca erken başlayalım. Çünkü ilaca erken başlandığında etkinlik daha yüksek oluyor, daha çabuk izolasyonlar başlıyor. Aktif bulgu olduğu halde test yapılmıyorsa, bu bizim için bir sorundur" diye konuştu.

ÇAĞRI MERKEZLERİ İLE HASTALARA ULAŞIYORUZ

Koronavirüsle mücadelede iki çağrı merkezinden yararlandıklarını kaydeden Nacar, şöyle konuştu:

"Bunun bir tanesinde 24 saat vatandaşımız bizi arıyor. 677 kişi aradı bizi. Hasta arayıp şikayetlerini anlattığında ya da durumunun kötüye gittiğini söylediğinde biz onun TC kimlik numarası üzerinden tüm verilerine ulaşabiliyoruz. Adana Şehir Hastanesi´nde şu anda hastalara evinde bakan doktorlu ekipler var. Hastanın evine araç ile gidiyoruz, eğer şikayetleri anlattığı kadar kötüyse ve desteğe ihtiyacı varsa 112 ile hastaneye naklini sağlıyoruz. Bir çağrı merkezimizde de biz pozitifleşen hastaları arıyoruz. 2, 7 ve 9'uncu günlerde arayıp durumunu soruyoruz. Buradan da dün 1843 arama yaptık."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2020-09-25 14:07:10



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